NOTIZIE
Napoli, infortunio Lobotka: salta la sfida contro la Lazio
Il Napoli perde una pedina importante in vista della sfida contro la Lazio: Stanislav Lobotka sarà costretto a fermarsi per un infortunio alla caviglia sinistra, con tempi di recupero stimati in circa 40-45 giorni.
Leggi anche: Lazio-Cagliari, Maldini ritrova il suo passato: ritorno all’Olimpico da ex
Lobotka salta la sfida tra Napoli e Lazio
Il polacco si è infortunato durante la gara contro il Monza, abbandonando il terreno di gioco in barella dopo appena un quarto d’ora. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno chiarito l’entità del problema, confermando una lesione che richiederà diverse settimane di riabilitazione. La conferma arriva anche dal club campano: Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. II calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE1 giorno ago
Le prestazioni di Isaksen non passano inosservate: possibile rinnovo fino al 2030
-
NOTIZIE8 ore ago
Rinnovo Floriani Mussolini, ci siamo: la data prevista per la firma
-
BIGLIETTI LAZIO2 giorni ago
Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali
-
NOTIZIE2 giorni ago
Probabili formazioni Sassuolo Lazio: potrebbe esserci una sola novità