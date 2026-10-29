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Napoli, infortunio Lobotka: salta la sfida contro la Lazio

Published

2 ore ago

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Napoli Lazio infortunio Lobotka

Il Napoli perde una pedina importante in vista della sfida contro la Lazio: Stanislav Lobotka sarà costretto a fermarsi per un infortunio alla caviglia sinistra, con tempi di recupero stimati in circa 40-45 giorni.

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Lobotka salta la sfida tra Napoli e Lazio

Il polacco si è infortunato durante la gara contro il Monza, abbandonando il terreno di gioco in barella dopo appena un quarto d’ora. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno chiarito l’entità del problema, confermando una lesione che richiederà diverse settimane di riabilitazione. La conferma arriva anche dal club campano: Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. II calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

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