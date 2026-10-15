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Napoli, tegola Neres: il brasiliano si ferma, salta la sfida con la Lazio?
Il Napoli perde David Neres e deve fare i conti con un nuovo problema fisico in vista dei prossimi impegni stagionali, a rischio la partita con la Lazio di novembre, valida per l’undicesima giornata di Serie A.
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Neres a rischio per Napoli Lazio, ecco gli aggiornamenti
L’attaccante brasiliano ha accusato un fastidio durante la partita contro il Villarreal e gli esami successivi hanno chiarito l’entità dell’infortunio: come riportato nel comunicato ufficiale del Napoli, Neres ha riscontrato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Le prime indicazioni parlano di uno stop di almeno quindici giorni. Il Napoli punta a recuperare il calciatore proprio per l’8 novembre, data in cui al Maradona è in programma la sfida contro la Lazio.
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