Napoli, tegola Neres: il brasiliano si ferma, salta la sfida con la Lazio?

Il Napoli perde David Neres e deve fare i conti con un nuovo problema fisico in vista dei prossimi impegni stagionali, a rischio la partita con la Lazio di novembre, valida per l’undicesima giornata di Serie A.

Leggi anche: Gattuso parlerà in conferenza stampa prima di Juventus Lazio, ecco quando

Neres a rischio per Napoli Lazio, ecco gli aggiornamenti

L’attaccante brasiliano ha accusato un fastidio durante la partita contro il Villarreal e gli esami successivi hanno chiarito l’entità dell’infortunio: come riportato nel comunicato ufficiale del Napoli, Neres ha riscontrato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Le prime indicazioni parlano di uno stop di almeno quindici giorni. Il Napoli punta a recuperare il calciatore proprio per l’8 novembre, data in cui al Maradona è in programma la sfida contro la Lazio.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP