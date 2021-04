Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Venerdì 23 aprile. Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Lazio si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli. Lo scontro con i rossoneri è un crocevia importante per la stagione dei biancocelesti. Con una vittoria, infatti, i ragazzi di Simone Inzaghi possono rimanere attaccati al sogno Champions. Tuttavia, trovare il successo non sarà facile e i capitolini, contro le prime cinque del campionato, hanno ottenuto appena 8 punti. Ad arbitrare l’incontro è stato designato Daniele Orsato della sezione di Schio. Nella giornata odierna ha parlato il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Il quale ha assicurato che le gare dell’Europeo avranno il pubblico sugli spalti. Inoltre, la società con sede a Nyon, ha fatto sapere che i club fondatori della Superlega non saranno sanzionati. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

La Lazio si è allenata a Formello per preparare la sfida contro il Milan. I capitolini dovranno valutare le condizioni di Luis Alberto e Lucas Leiva, che hanno stretto i denti nella gara con il Napoli. In dubbio anche Felipe Caicedo, che ha svolto dei controlli medici in Paideia. Il giorno dopo la sfida contro gli uomini di Gattuso, continua a tenere banco l’arbitraggio di Di Bello. Il portavoce biancoceleste Roberto Rao, infatti, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di non voler commentare determinati episodi da moviola, ma che essi sono sotto gli occhi di tutti. Una magra consolazione dal match del Diego Armando Maradona l’ha ottenuta Milinkovic. Il centrocampista è diventato il secondo giocatore serbo a realizzare 4 punizioni in un solo campionato. L’unico ad esserci riuscito fino ad ora era stato Sinisa Mihajlovic. Oggi si è venuti a conoscenza di quando si terrà la discussione del ricorso dei biancocelesti fatto per Lazio-Torino (13 maggio). Sul fronte calciomercato, invece, il club di Lotito sembra essere interessato ad uno dei nuovi talenti del panorama brasiliano, Kaio Jorge. Continuano, inoltre, ad esserci contatti costanti tra il presidente della società capitolina e Simone Inzaghi per il rinnovo del contratto.

