NAPOLI LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – Nemmeno il tempo di festeggiare, che si torna in campo per la Coppa Italia. C’è il Napoli al San Paolo da affrontare. Martedì alle ore 20:45, il mister e la società ci tengono tantissimo a fare bene: per questo, visto l’avversario, è probabile che il turnover verrà ridotto.

Come arriva la Lazio

Sicuramente sarà assente Correa, che non verrà rischiato con il derby in arrivo. Verrà riproposta la coppia Immobile-Caicedo. Tra i pali Strakosha, in difesa Acerbi confermatissimo, mentre Stefan Radu è in dubbio. Ci saranno Bastos, Patric e Luiz Felipe a giocarsi le due maglie, a destra Marusic è sulla via del recupero, al suo posto ci sarà sempre Lazzari. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Parolo, il ballottaggio è aperto con Leiva. Uno tra Milinkovic e Luis Alberto potrebbe essere sostituito da Berisha. A sinistra Lulic dovrebbe tornare dal 1′.

Come arriva il Napoli

Dopo l’ennesimo KO con la Fiorentina, il Napoli sarà un avversario pericoloso. I partenopei dovranno fare ancora a meno di Maksimovic, Mertens e Koulibaly oltre al lungodegente Malcuit. C’è da valutare Ghoulam, uno tra Di Lorenzo e Hysaj farà da centrale di difesa. Potrebbe partire dal 1′ per Lozano, c’è la possibilità di vedere anche Llorente, Meret o il nuovo acquisto Demme. Ora, per gli uomini di Gattuso, la Coppa Italia è diventata l’obiettivo numero uno.

Napoli – Lazio

Coppa Italia 2019/20 – Quarti di finale

Stadio San Paolo di Napoli – martedì 21 gennaio, ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All.: Gennaro Gattuso.

INDISPONIBILI: Malcuit, Mertens, Koulibaly, Maksimovic, in dubbio Ghoulam

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Fabian Ruiz

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Cataldi, in dubbio Marusic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Luiz Felipe

