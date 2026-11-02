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Allegri continua a perdere pezzi: Marianucci espulso contro la Juve, salta la Lazio

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4 ore ago

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Bandiera Napoli Lazionews.eu

Il Napoli di Allegri ha gli uomini sempre più contati in vista della sfida contro la Lazio del prossimo 8 novembre: oltre agli infortunati perde infatti anche Luca Marianucci, espulso contro la Juventus e pertanto ora squalificato per un turno.

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Marianucci salta Napoli-Lazio

Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Neres, Santos, Spinazzola e Lobotka. Questo è l’elenco delle assenze per infortunio che il Napoli avrà sicuramente anche contro la Lazio. A questi 7 giocatori indisponibili si è aggiunto ieri sera anche Luca Marianucci. Il difensore centrale ex Empoli e Torino si è reso infatti protagonista di un paio di falli molto ingenui contro la Juventus, il primo su Woltemade al 38′ (pt) ed il secondo al 75′ su Cabal. Entrambi gli sono valsi un cartellino giallo con conseguente espulsione e pertanto anche lui salterà la Lazio la prossima domenica.

Redazione Lazionews.eu
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