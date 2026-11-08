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CRONACHE

CRONACA Napoli Lazio 1-1: Frattesi illude, McTominay la pareggia. Pari al Maradona

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59 minuti ago

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Napoli Lazio novembre 2026

Napoli Lazio, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma allo Stadio Maradona di Napoli alle ore 12:30 di domenica 8 novembre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.

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Serie A: in diretta la cronaca di Napoli Lazio

In diretta la cronaca del secondo tempo tra azzurri e biancocelesti

90+4′ – TERMINA NAPOLI LAZIO 1-1.

90′ – Sono 4 i minuti di recupero.

88′ – OCCASIONE NAPOLI – Su cross dalla destra di Politano, McTominay si coordina e lascia partire un sforbiciata però troppo imprecisa.

87′ – OCCASIONE NAPOLI – Rilancio lunghissimo di Milinkovic-Savic, palla che scavalla tutto il campo e raggiunge Lucca, ma la conclusione è imprecisa. Palla sul fondo.

85′ – OCCASIONE NAPOLI – Giovane si gira su sé stesso, cerca il mancino e lascia partire un tiro che però viene deviato in calcio d’angolo.

83′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Fuori De Bruyne, al suo post Giovane.

79′ – OCCASIONE LAZIO – Cancellieri tenta il tiro da dentro l’area, defilato sulla sinistra, ma la conclusione è solo forte e poco angolata: para Savic.

78′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Frattesi, dentro Cancellieri.

76′ – OCCASIONE NAPOLI – Costruzione centrale della ripartenza, parra che arriva a Lucca che di prima tira: conclusione troppo centrale, para Mandas.

74′ – DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI – Fuori Hojlund e Vergara, dentro Lucca e Politano.

69′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Fuori Gilmour, al suo posto Anguissa.

66′ – DOPPIA AMMONIZIONE NAPOLI – Giallo per Vergara e Gimour, doppio fallo su Frattesi e Pedraza.

61′ – DOPPIA SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Floriani Mussolini e Pinamonti, dentro Lazzari e Dele-Bahsiru.

59′ – OCCASIONE NAPOLI – Kevin De Bruyne corre palla al piede verso il portiere e conclude in rete da distanza ravvicinata, Christos Mandas intuisce le sue intenzioni e para alla grande il tiro indirizzato al centro rasoterra.

58′ – OCCASIONE NAPOLI – Azzurri sempre più pericolosi e arrembanti: Olivera lascia partire un tiro da dentro l’area ma la conclusione si alza troppo.

57′ – OCCASIONE NAPOLI – Hojlund si mette in proprio e lascia partire un tiro dalla distanza, ma la conclusione è troppo schiacciata: palla fuori.

51′ – OCCASIONE NAPOLI – Altra ripartenza fulminea del Napoli, tutta in verticale, con McTominay che si trova di fronte a Mandas e lascia partire un tiro che il greco devia in corner.

49′ – GOL NAPOLI – Cross a rientrare dalla sinistra di Lang, McTominay con la tibia la tocca ma poi è Pedraza, con un autogol, a buttarla dentro: pari al Maradona.

46′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Out anche Tavares per infortunio, al suo posto Pedraza.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO

In diretta la cronaca del primo tempo tra Napoli e Lazio

45+1′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45′ – Un minuto di recupero.

45′ – AMMONIZIONE NAPOLI – Cartellino giallo per Lang, eccesso di proteste con Pairetto e fallo di reazione.

42′ – OCCASIONE NAPOLI – Ancora una sgroppata di Lang dalla sinistra, si accentra in area e serve Hojlund che da due passi non impatta bene il pallone: Manda, con un colpo di reni micidiale, salva la porta.

39′ – OCCASOONE NAPOLI – Lang parte nuovamente dalla sinistra, si accentra in area e lascia partire un cross che però non viene intercettato da nessun compagno in area.

35′ – DOPPIA OCCASIONE LAZIO – Taylor prima, da dentro l’area, lascia partire un tiro che rimpalla sul petto di Beukema. Subito dopo, Isaksen, dalla distanza lascia partire una conclusione centrale che non impensierisce Savic.

33′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Sutalo per infortunio, al suo posto Diogo Leite.

28′ – GOOOOOOL LAZIO – Contropiede micidiale della Lazio: Noslin conduce una ripartenza fulminea e serve in verticale Frattesi, che calcia di prima bucando Savic sul suo palo.

26′ – OCCASIONE NAPOLI – Lang, il migliore degli azzurri, punta dalla destra e lascia partire un cross teso, deviato da Provstgaard.

17′ – OCCASIONE LAZIO – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nuno Tavares, Sutalo svetta di testa e Milinkovic-Savic intercetta il pallone con un miracolo.

15′ – OCCASIONE LAZIO – Isaksen imprendibile sulla sua corsia; salta Beukema nello stretto, serve un cross forte e teso ma Milinkovic-Savic blocca senza problemi.

13′ – OCCASIONE NAPOLI – Rasoterra di Lang insidiosissimo dalla sinistra, parato agevolmente da Mandas.

10′ – OCCASIONE LAZIO – Isaksen lascia partire un tiro a giro dal limite dell’area, ma Milinkovic-Savic devia in angolo.

8′ – OCCASIONE NAPOLI – Anche il Napoli prova ad affacciarsi in attacco; Beukema, pescato verticalmente da De Bruyne, lascia partire un cross insidioso dalla destra che viene intercettato dalla testa di Provstgaard.

7′ – OCCASIONE LAZIO – Noslin si mette in proprio e, dalla sinistra, lascia partire un tiro-cross insidiosissimo: palla di poco fuori.

3′ – OCCASIONE LAZIO – Azione tutta costruita sull’asse Tavares-Taylor-Frattesi: il centrocampista biancoceleste si libera centralmente, lascia partire il tiro ma la conclusione è debole e imprecisa.

1′ – OCCASIONE LAZIO – Recupero palla alto della Lazio sulla trequarti, Taylor che scarica per Isaksen e il danese che dalla destra lascia partire un tiro preciso in diagonale sul secondo palo: palla di poco fuori.

1′ – INIZIA NAPOLI LAZIO!

Prima del calcio d’inizio, un minuto di raccoglimento in memoria di Jesus de Miguel.

Il tabellino di Napoli Lazio

  • NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Vergara (74′ Politano), De Bruyne (83′ Giovane), Gilmour (69′ Anguissa), McTominay, Olivera; Lang, Hojlund (74′ Lucca).
    • A disposizione: Anguissa, Barido, Chiummariello, Contini, Giovane, Lieto, Lucca, Melnyk, Meret, Pereyra, Politano.
    • Allenatore: Allegri.
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (61′ Lazzari), Sutalo (32′ Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares (46′ Pedraza); Frattesi (78′ Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (61′ Dele-Bashiru), Noslin.
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Marusic, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Rovella, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra.
    • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: sig. Pairetto (sez. di Nichelino)
  • Marcatori: 28′ Frattesi (L), 49′ Aut. Pedraza (N)
  • NOTE
  • Ammoniti: 45′ Lang (N), 66′ Vergara (N), 66′ Gilmour (N), 78′ Pedraza (L)
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero: 1′ pt, 4′ st.
  • Annotazioni:

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
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