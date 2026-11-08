CRONACHE
CRONACA Napoli Lazio 1-1: Frattesi illude, McTominay la pareggia. Pari al Maradona
Napoli Lazio, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma allo Stadio Maradona di Napoli alle ore 12:30 di domenica 8 novembre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.
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Serie A: in diretta la cronaca di Napoli Lazio
In diretta la cronaca del secondo tempo tra azzurri e biancocelesti
90+4′ – TERMINA NAPOLI LAZIO 1-1.
90′ – Sono 4 i minuti di recupero.
88′ – OCCASIONE NAPOLI – Su cross dalla destra di Politano, McTominay si coordina e lascia partire un sforbiciata però troppo imprecisa.
87′ – OCCASIONE NAPOLI – Rilancio lunghissimo di Milinkovic-Savic, palla che scavalla tutto il campo e raggiunge Lucca, ma la conclusione è imprecisa. Palla sul fondo.
85′ – OCCASIONE NAPOLI – Giovane si gira su sé stesso, cerca il mancino e lascia partire un tiro che però viene deviato in calcio d’angolo.
83′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Fuori De Bruyne, al suo post Giovane.
79′ – OCCASIONE LAZIO – Cancellieri tenta il tiro da dentro l’area, defilato sulla sinistra, ma la conclusione è solo forte e poco angolata: para Savic.
78′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Frattesi, dentro Cancellieri.
76′ – OCCASIONE NAPOLI – Costruzione centrale della ripartenza, parra che arriva a Lucca che di prima tira: conclusione troppo centrale, para Mandas.
74′ – DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI – Fuori Hojlund e Vergara, dentro Lucca e Politano.
69′ – SOSTITUZIONE NAPOLI – Fuori Gilmour, al suo posto Anguissa.
66′ – DOPPIA AMMONIZIONE NAPOLI – Giallo per Vergara e Gimour, doppio fallo su Frattesi e Pedraza.
61′ – DOPPIA SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Floriani Mussolini e Pinamonti, dentro Lazzari e Dele-Bahsiru.
59′ – OCCASIONE NAPOLI – Kevin De Bruyne corre palla al piede verso il portiere e conclude in rete da distanza ravvicinata, Christos Mandas intuisce le sue intenzioni e para alla grande il tiro indirizzato al centro rasoterra.
58′ – OCCASIONE NAPOLI – Azzurri sempre più pericolosi e arrembanti: Olivera lascia partire un tiro da dentro l’area ma la conclusione si alza troppo.
57′ – OCCASIONE NAPOLI – Hojlund si mette in proprio e lascia partire un tiro dalla distanza, ma la conclusione è troppo schiacciata: palla fuori.
51′ – OCCASIONE NAPOLI – Altra ripartenza fulminea del Napoli, tutta in verticale, con McTominay che si trova di fronte a Mandas e lascia partire un tiro che il greco devia in corner.
49′ – GOL NAPOLI – Cross a rientrare dalla sinistra di Lang, McTominay con la tibia la tocca ma poi è Pedraza, con un autogol, a buttarla dentro: pari al Maradona.
46′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Out anche Tavares per infortunio, al suo posto Pedraza.
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO
In diretta la cronaca del primo tempo tra Napoli e Lazio
45+1′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO.
45′ – Un minuto di recupero.
45′ – AMMONIZIONE NAPOLI – Cartellino giallo per Lang, eccesso di proteste con Pairetto e fallo di reazione.
42′ – OCCASIONE NAPOLI – Ancora una sgroppata di Lang dalla sinistra, si accentra in area e serve Hojlund che da due passi non impatta bene il pallone: Manda, con un colpo di reni micidiale, salva la porta.
39′ – OCCASOONE NAPOLI – Lang parte nuovamente dalla sinistra, si accentra in area e lascia partire un cross che però non viene intercettato da nessun compagno in area.
35′ – DOPPIA OCCASIONE LAZIO – Taylor prima, da dentro l’area, lascia partire un tiro che rimpalla sul petto di Beukema. Subito dopo, Isaksen, dalla distanza lascia partire una conclusione centrale che non impensierisce Savic.
33′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Sutalo per infortunio, al suo posto Diogo Leite.
28′ – GOOOOOOL LAZIO – Contropiede micidiale della Lazio: Noslin conduce una ripartenza fulminea e serve in verticale Frattesi, che calcia di prima bucando Savic sul suo palo.
26′ – OCCASIONE NAPOLI – Lang, il migliore degli azzurri, punta dalla destra e lascia partire un cross teso, deviato da Provstgaard.
17′ – OCCASIONE LAZIO – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nuno Tavares, Sutalo svetta di testa e Milinkovic-Savic intercetta il pallone con un miracolo.
15′ – OCCASIONE LAZIO – Isaksen imprendibile sulla sua corsia; salta Beukema nello stretto, serve un cross forte e teso ma Milinkovic-Savic blocca senza problemi.
13′ – OCCASIONE NAPOLI – Rasoterra di Lang insidiosissimo dalla sinistra, parato agevolmente da Mandas.
10′ – OCCASIONE LAZIO – Isaksen lascia partire un tiro a giro dal limite dell’area, ma Milinkovic-Savic devia in angolo.
8′ – OCCASIONE NAPOLI – Anche il Napoli prova ad affacciarsi in attacco; Beukema, pescato verticalmente da De Bruyne, lascia partire un cross insidioso dalla destra che viene intercettato dalla testa di Provstgaard.
7′ – OCCASIONE LAZIO – Noslin si mette in proprio e, dalla sinistra, lascia partire un tiro-cross insidiosissimo: palla di poco fuori.
3′ – OCCASIONE LAZIO – Azione tutta costruita sull’asse Tavares-Taylor-Frattesi: il centrocampista biancoceleste si libera centralmente, lascia partire il tiro ma la conclusione è debole e imprecisa.
1′ – OCCASIONE LAZIO – Recupero palla alto della Lazio sulla trequarti, Taylor che scarica per Isaksen e il danese che dalla destra lascia partire un tiro preciso in diagonale sul secondo palo: palla di poco fuori.
1′ – INIZIA NAPOLI LAZIO!
Prima del calcio d’inizio, un minuto di raccoglimento in memoria di Jesus de Miguel.
Il tabellino di Napoli Lazio
- NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Vergara (74′ Politano), De Bruyne (83′ Giovane), Gilmour (69′ Anguissa), McTominay, Olivera; Lang, Hojlund (74′ Lucca).
- A disposizione: Anguissa, Barido, Chiummariello, Contini, Giovane, Lieto, Lucca, Melnyk, Meret, Pereyra, Politano.
- Allenatore: Allegri.
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (61′ Lazzari), Sutalo (32′ Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares (46′ Pedraza); Frattesi (78′ Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (61′ Dele-Bashiru), Noslin.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Marusic, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Rovella, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra.
- Allenatore: Gattuso.
- Arbitro: sig. Pairetto (sez. di Nichelino)
- Marcatori: 28′ Frattesi (L), 49′ Aut. Pedraza (N)
- NOTE
- Ammoniti: 45′ Lang (N), 66′ Vergara (N), 66′ Gilmour (N), 78′ Pedraza (L)
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 1′ pt, 4′ st.
- Annotazioni:
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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