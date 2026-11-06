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Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: la sfida con la Lazio è un crocevia per il futuro

Published

24 minuti ago

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Napoli Lazio ritiro De Laurentiis Allegri

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è recato a Castel Volturno per incontrare la squadra e Massimiliano Allegri durante il ritiro, alla vigilia del delicato match contro la Lazio.

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La visita di De Laurentiis al ritiro del Napoli

Giorni caldi in casa Napoli, con la stagione giunta a un vero e proprio bivio. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, alla vigilia della fondamentale sfida del Maradona contro la Lazio dell’ex Gattuso, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno. L’obiettivo del patron azzurro è stato quello di riportare serenità all’interno dell’ambiente e avere un confronto diretto con Massimiliano Allegri e con il gruppo squadra, chiedendo una reazione immediata dopo le recenti difficoltà in campionato.

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