NAPOLI LAZIO GOL INSIGNE – Lorenzo Insigne ha portato momentaneamente il Napoli in vantaggio contro la Lazio, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L’attaccante campano ha firmato la rete dell’1-0 al 2’ minuto di gioco, ed è il secondo gol subìto dai biancocelesti in stagione nei primi 15’ di gioco.



Secondo gol subìto dalla Lazio nei primi 15’ minuti di gioco

Il gol subito a freddo dalla Lazio contro il Napoli firmato Insigne, si va ad aggiungere alla rete di Simeone in Cagliari-Lazio messa a segno all’ottavo minuto di gioco.