NOTIZIE
Un boato oltre i divieti: in 1.000 al Maradona per spingere la Lazio
Stadio Maradona vietato ai tifosi provenienti dalla capitale, ma lo spicchio dedicato agli ospiti si riempie grazie ai club della Lazio sparsi sul territorio nazionale e all’estero.
Leggi anche: Milinkovic-Savic: “Dobbiamo restare uniti ed essere consapevoli che giochiamo in casa”
Trasferta bloccata ai romani, ma settore ospiti comunque pieno
L’entusiasmo attorno alla formazione biancoceleste non subisce battute d’arresto. Nonostante le limitazioni per i tifosi che arrivano da Roma, più di mille biancocelesti provenienti da ogni altra parte del mondo hanno invaso il settore ospiti della Lazio.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Zaccagni, Gattuso fa il punto: ecco come sta il capitano
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto
-
BIGLIETTI LAZIO1 giorno ago
Lazio Roma: comunicato l’avvio della seconda fase di vendita dei biglietti per il derby
-
INFORTUNATI3 ore ago
Infortunio Sutalo, il giocatore esce dal campo nella sfida contro il Napoli