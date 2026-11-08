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Un boato oltre i divieti: in 1.000 al Maradona per spingere la Lazio

Published

3 ore ago

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Napoli Lazio settore ospiti mille tifosi

Stadio Maradona vietato ai tifosi provenienti dalla capitale, ma lo spicchio dedicato agli ospiti si riempie grazie ai club della Lazio sparsi sul territorio nazionale e all’estero.

Leggi anche: Milinkovic-Savic: “Dobbiamo restare uniti ed essere consapevoli che giochiamo in casa”

Trasferta bloccata ai romani, ma settore ospiti comunque pieno

L’entusiasmo attorno alla formazione biancoceleste non subisce battute d’arresto. Nonostante le limitazioni per i tifosi che arrivano da Roma, più di mille biancocelesti provenienti da ogni altra parte del mondo hanno invaso il settore ospiti della Lazio.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
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