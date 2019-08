CALCIMERCATO LAZIO LLORENTE – Solo una suggestione in casa Lazio, niente più. Llorente sarebbe infatti prossimo al trasferimento al Napoli, che avrebbe azzerato la concorrenza non solo del club biancoceleste, ma anche della Fiorentina. A riportarlo è Radio Kiss Kiss, secondo cui i partenopei sarebbero vicini allo spagnolo attualmente svincolato: il 34enne avrebbe già dato il suo ok.