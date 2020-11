Tempo di lettura: < 1 minuto

NATIONS LEAGUE BOSNIA ITALIA – Dopo la convincente vittoria contro la Polonia, l’Italia si prepara a scendere nuovamente in campo nell’ultima giornata dei gironi di Nations League. Gli Azzurri fanno visita alla Bosnia, già matematicamente retrocessa in Lega B e con soli due punti raccolti nelle prime cinque gare. La Nazionale, prima a quota 9, ha un’occasione ghiotta per confermarsi leader del raggruppamento ed accedere alle Final Four per l’assegnazione del titolo. L’Italia deve però fare a meno di diversi elementi, a partire dal ct, Roberto Mancini, ancora positivo al Coronavirus: in panchina siederà il suo vice, Alberigo Evani. Tra i laziali, non convocati Lazzari ed Immobile, mentre Francesco Acerbi confermato nell’undici titolare. Bosnia Italia, queste le formazioni ufficiali.

Bosnia – Italia

Nations League, 6^giornata

Stadio Grbavica, Sarajevo – Mercoledì 18 novembre, ore 20:45

Le probabili formazioni di Bosnia Italia

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Gojak; Tatar, Prevljak, Krunic.

Allenatore: Dusan Bajevic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.

Allenatore: Alberigo Evani

Bosnia Italia dove vederla in tv

La sesta partita del Gruppo A di Nations League tra Italia e Polonia è in programma mercoledì 18 novembre alle ore 20.45. Può essere seguita in tv in esclusiva sul canale Rai 1. In alternativa si può scaricare l’applicazione RaiPlay e vederla in streaming. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

Gli arbitri del match

ARBITRO: Dias (Portogallo)

ASSISTENTI: Tavares – Soares (Portogallo)

IV UOMO: Ferreira (Portogallo)

I marcatori

Gli ammoniti

Le sostituzioni

