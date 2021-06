Nazionale, Immobile: “La tecnica? Compenso con la fame e la tenacia…”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

NAZIONALE IMMOBILE – Tutto pronto per il calcio d’inizio di Euro2020. L’Italia inaugurerà il torneo con il match di venerdì 11 contro la Turchia. L’entusiasmo intorno al gruppo di Roberto Mancini è tanto, infatti la Rai ha pensato di anticipare l’esordio della Nazionale con una docu-serie intitolata Sogno Azzurro. Tra i protagonisti del format c’è anche Ciro Immobile che ha risposto ad alcune domande.

Le doti individuali

“La mia personalità è abbastanza forte. Nello spogliatoio mi faccio sentire molto, se ho qualcosa da dire lo dico senza problemi. Non sono dotatissimo tecnicamente, ma compenso con la tenacia, la fame, il lavoro”

L’amicizia con Belotti

“Siamo amici da tempo, per me è un orgoglio quando fa gol lui. Avendo un gioco simile, riesco a capire meglio se ciò che sta facendo l’altro in campo sia giusto o sbagliato”.

La delusione Mondiale

“La partita con la Svezia l’ho vissuta con tristezza e con pensieri molto negativi, a fine gara non avevo più voglia di giocare. La delusione era talmente tanta che era difficile gestirla in quel momento”.