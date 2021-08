Nazionale, Lazzari out: il terzino escluso per infortunio

- Advertisement -

NAZIONALE ITALIANA – Niente Italia per Manuel Lazzari. Il terzino della Lazio, uscito per infortunio durante il match di sabato, non potrà riunirsi con la squadra a Coverciano. Gli Azzurri dovranno affrontare Bulgaria, Svizzera e Lituania. L’ufficio stampa della FIGC ha dato nota dell’esclusione di Lazzari dalla lista dei convocati spiegando: “Il calciatore Manuel Lazzari, infortunatosi ieri nel corso della gara Lazio – Spezia, è stato escluso dalla lista dei convocati per il raduno della Nazionale, previsto questa sera a Coverciano. Per quanto riguarda i calciatori impegnati nelle gare di questa sera Salernitana — Roma e Reims — PSG, il loro arrivo è previsto domani, lunedì 30 agosto, entro le ore 12.00”.