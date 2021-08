Nazionale, Mancini: “Gerarchie? Non ci sono. Lazzari è out per un problema fisico”

- Advertisement -

CONFERENZA STAMPA MANCINI – Si è tenuta poco fa la conferenza stampa del Ct della Nazionale, Roberto Mancini. L’Italia, infatti, questo weekend affronterà la Bulgaria per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. Tra i convocati ci sono anche dei biancocelesti, si tratta dei campioni d’Europa Ciro Immobile, Francesco Acerbi. Manuel Lazzari, invece, è stato escluso a causa di un infortunio e si sta cercando un suo sostituto.

Le parole di Mancini in conferenza stampa

“Gerarchie? No, non abbiamo gerarchie. Prima ho ringraziato tutti i ragazzi, anche quelli che hanno giocato le qualificazioni. Noi dobbiamo avere in campo i giocatori che stanno meglio e ci sono giocatori che fanno parte di questo gruppo dal primo giorno. Chi è qui ora è giusto che sia qui. Ci sono tre partite, vedremo di volta in volta. Lazzari non è venuto per un problema e stiamo valutando di chiamare Calabria. Ma non è solo lui, valutiamo anche altri ragazzi ma non possiamo chiamarne 40. Calabria sta giocando bene da diverso tempo e rientra nel nostro giro anche se l’abbiamo chiamato una sola volta, ora probabilmente lo chiameremo. Ma ce ne sono anche altri”.