Nazionale, Verratti: “Finale? Daremo la vita per vincerla. I dettagli faranno la differenza…”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

NAZIONALE VERRATTI CONFERENZA – Si avvicina sempre più velocemente il giorno della finale di Euro 2020. Sul prato di Wembley Italia e Inghilterra si giocheranno la vittoria del torneo e l’ingresso nella storia del calcio. Entrambe le formazioni arrivano all’ultima fatica dopo due semifinali a tratti drammatiche terminate ai rigori per l’Italia e ai supplementari per l’Inghilterra. In conferenza stampa Marco Verratti ha presentato quella che si preannuncia una delle partite più importanti dell’anno.

La finale di domenica

“L’Inghilterra ha fisico, ha giocatori che anche tecnicamente sono bravi. Hanno meritato questa finale, Temere? Non lo so. Sarà una finale, vorremo entrambi vincere, incontreremo una grande squadra. Giocano in casa, in uno stadio che conoscono bene. Sarebbe un sogno poterla vincere così. E’ facile da preparare. Chi gioca dall’inizio o solo un minuto dà la vita per questa squadra. Sono momenti che, anche se spero di no, potrebbero non ripetersi più. Non c’è bisogno di caricare la gara, tutti saranno al cento per cento. Certe gare bisogna vincerle e vogliono farlo anche loro che non hanno mai vinto. Saranno i dettagli a essere fondamentali, dovremo concentrarci sul gioco e scordarci il resto. C’è pressione, la squadra che ha più voglia di divertirsi, di prenderla più alla leggera, può avere un grande vantaggio”.

Il lavoro di Mancini

“Ha fatto un grande lavoro ovunque è stato. Per noi è speciale. Ci ha dato fiducia quando era persa a causa dei risultati, per delle situazioni spiacevoli. E’ stato l’allenatore perfetto per ritrovare questo entusiasmo, per tornare a farci sorridere in mezzo al campo. E i risultati gli hanno dato ragione, sono 33 partite che non perdiamo. A voi piacciono i numeri e fa capire il suo lavoro”.