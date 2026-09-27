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Biancocelesti in Nations League: chi gioca oggi
Continua la sosta per gli impegni delle Nazionali e continuano, di conseguenza, le possibilità di mettere assieme minuti per i biancocelesti convocati dalle loro rappresentative: vediamo quali laziali potrebbero scendere in campo oggi, nella giornata del 27 settembre.
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27 settembre: quali laziali saranno chiamati in campo con le loro Nazionali?
Saranno ben 5 i calciatori della Lazio impegnati oggi, i quali scenderanno, o quantomeno sperano di scendere in campo con le rispettive selezioni. Ecco il programma odierno.
GRECIA – Christos Mandas, in Germania Grecia, ore 20:45.
DANIMARCA – Gustav Isaksen, Oliver Provstgaard, in Danimarca Galles, ore18:00.
PORTOGALLO – Nuno Tavares, in Norvegia Portogallo, ore 20:45.
PAESI BASSI – Kenneth Taylor, in Serbia Olanda, ore 18:00.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|5
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|2
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|1
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|20
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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