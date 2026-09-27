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Biancocelesti in Nations League: chi gioca oggi

Published

2 ore ago

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Lazio nazionali 27 settembre

Continua la sosta per gli impegni delle Nazionali e continuano, di conseguenza, le possibilità di mettere assieme minuti per i biancocelesti convocati dalle loro rappresentative: vediamo quali laziali potrebbero scendere in campo oggi, nella giornata del 27 settembre.

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27 settembre: quali laziali saranno chiamati in campo con le loro Nazionali?

Saranno ben 5 i calciatori della Lazio impegnati oggi, i quali scenderanno, o quantomeno sperano di scendere in campo con le rispettive selezioni. Ecco il programma odierno.

GRECIA – Christos Mandas, in Germania Grecia, ore 20:45.

DANIMARCA – Gustav Isaksen, Oliver Provstgaard, in Danimarca Galles, ore18:00.

PORTOGALLO – Nuno Tavares, in Norvegia Portogallo, ore 20:45.

PAESI BASSI – Kenneth Taylor, in Serbia Olanda, ore 18:00.

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# Squadra Pt G
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2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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