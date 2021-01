Tempo di lettura: 2 minuti

NBA RISULTATI NOTTE – Continua la marcia di Philadelphia del neo coach Doc Rivers. Embiid e compagni battono i Washington Wizards di Westbrook, ma soprattutto di Beal che chiude con 60 punti a referto. Attualmente i 76ers comandano la classifica della eastern conference davanti agli Orlando Magic. La squadra della Florida vince contro i Cavaliers, ma perde Markelle Fultz per tutta la stagione. Rottura del crociato per la prima scelta assoluta del draft del 2017. Sorpresa Knicks contro Utah. Randle, in forma strepitosa, conduce New York alla quinta vittoria stagionale. Bene Celtics, Suns e Bucks. Ottima prova anche per i Los Angeles Clippers. I californiani, grazie ai 42 punti in due di Paul George e Kawhi Leonard, hanno frenato la rinascita dei Golden State Warriors che venivano da 2 risultati utili consecutivi.

Il momento dell’infortunio di Fultz (LaPresse)

NBA, gli altri risultati della notte

Buon momento di forma per gli Charlotte Hornets. La squadra di Jordan vince sui favoriti Hawks grazie a un Gordon Hayward ritrovato. I 44 punti dell’ex Celtics bastano contro Trae Young e compagni. Ancora assente Danilo Gallinari. Vittoria anche per Sacramento aiutata dal canestro decisivo del rookie Haliburton. Coby White non basta ai Bulls costretti ad arrendersi. I Thunder continuano a sorprendere. Il core giovane e inesperto della squadra non sembra risentire delle pressioni esterne. Shai Gilgeous-Alexander, ormai leader in Oklahoma, vince la sfida contro Zion Williamson.

I finali

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 101-108

Phoenix Suns-Toronto Raptors 123-115

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 130-115

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 110-111

Sacramento Kings-Chicago Bulls 128-124

