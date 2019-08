CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – Sergej Milinkovic-Savic non andrà in Premier League, o almeno non in questa finestra di mercato, che in Inghilterra si è chiuso ieri. Il giocatore è, al momento, ancora un calciatore della Lazio. Sarà per il piccolo infortunio rimediato nell’ultima amichevole, o forse per quel valzer di centrocampisti – con Pogba pronto a lasciare lo United – che però non si è mai verificato. Alla fine, il centrocampista francese non è andato al Real Madrid e Sergej non si è mosso da Roma.

FUTURO SERGEJ – Il mercato internazionale non è terminato, e potrebbe arrivare alla carica su di lui il PSG. Come riportato dal Corriere dello Sport, il serbo è da sempre uno dei giocatori preferiti da Leonardo, che l’estate scorsa ha provato a portarlo al Milan. Per adesso non si è mosso ancora nulla (solo qualche sondaggio), ma il tempo stringe: la finestra di mercato si chiuderà il 2 settembre.