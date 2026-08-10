Elisabetta Nervi: “Il progetto della Lazio deturpa la struttura originale, il comune deve trovare una soluzione”

Oggi è il giorno per il responso della conferenza dei servizi preliminare per lo stadio Flaminio, e Elisabetta Nervi ha rilasciato un’intervista a Il Tempo dove critica il progetto della Lazio. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Elisabetta Nervi sul progetto della Lazio per il Flaminio

“Il Flaminio è un bene tutelato, un pezzo di storia non solo di Roma ma dell’Italia intera. Va preservata la struttura di Pier Luigi e Antonio Nervi, non può essere uno Stadio di Serie A, ma più un’arena civica di sport e cultura, come la vocazione del quartiere. Si può realizzare spendendo un quinto di quanto investirebbe la Lazio restituendolo al quartiere. Il Comune avrebbe dovuto pensarci prima e prendere in mano la situazione, senza farlo arrivare a questo stato. Di questo sono delusa. Bisogna capire cosa fare. La Lazio persegue le proprie esigenze in maniera chiara, ma il nuovo progetto non rispetta la struttura originale, bensì la deturpa. La mia richiesta al comune è di assumersi la responsabilità su questo bene, conservando la struttura originale e trovando una funzione compatibile per restituire veramente il Flaminio ai cittadini”.

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