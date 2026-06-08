Ex Lazio, Nesta è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Avellino

Alessandro Nesta, ex capitano della Lazio, è tornato a sedere sulla panchina di una squadra del campionato di Serie B, essendo diventato il nuovo allenatore dell’Avellino.

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Nesta nuovo allenatore dell’Avellino: le ultime

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Arrivata l’ufficialità: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’Avellino. Ecco l’annuncio del club irpino:

“L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta”.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – “Abbiamo scelto Nesta dopo una serie di valutazioni fatta anche su altri allenatori, crediamo tutti che sarà il suo anno e quello dell’Avellino. Ha un passato importate da calciatore e un po’ meno da allenatore, ma credo che il meglio debba ancora venire e spero che mostri il suo valore ad Avellino. Vogliamo raggiungere altri successi e lui dovrà esserne l’artefice, l’ho visto modesto e tranquillo, sulla falsa riga di Ballardini. Poi lo scopriremo bene col tempo”. Così il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino, che ai microfoni di AvLive ha confermato l’arrivo dell’ex difensore biancoceleste sulla panchina della squadra irpina.

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, dopo l’esperienza al Monza, Alessandro Nesta potrebbe tornare ad allenare. L’ex giocatore della Lazio, infatti, ha avuto diversi contatti con l’Avellino, che ha appena ‘divorziato’ con Ballardini. Gli altri pretendenti alla panchina irpina sono D’Angelo e Mignani.

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