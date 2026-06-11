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Precampionato Lazio, l’indizio sull’amichevole lo dà Nesta
Cominciano a delinearsi i dettagli del precampionato della Lazio e, fra gli ultimi aspetti da definire, ci sono anche le amichevoli; a tal proposito, un indizio è arrivato dalla conferenza di presentazione di Alessandro Nesta sulla panchina dell’Avellino, che ha annunciato un match in programma contro i biancocelesti.
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Le parole di Nesta nella conferenza stampa sull’amichevole fra Lazio e Avellino
“Cominciamo il 13 luglio con i primi test, il 16 saremo a Rivisondoli, poi almeno 5 amichevoli prima della Coppa Italia, una di queste a Formello contro la Lazio“. L’annuncio, dunque, arriva dall’ex Lazio, che anticipa il programma dell’Avellino di disputare una partita amichevole contro i biancocelesti. Resta ancora da svelare la data, ma gli indizi portano all’1 agosto.
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