INTERVISTE
Nesta: “Lazio buona squadra, ma occorre fare mercato”
Alessandro Nesta ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dopo l’amichevole disputata fra l’Avellino, di cui è il tecnico e i biancocelesti, terminata con il punteggio di 6-3 per i capitolini.
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Le parole di Alessandro Nesta al fischio finale di Lazio Avellino.
“Quando vengo qua sono sempre emozionato, ho vinto e sono cresciuto qui come uomo e calciatore, rimarrà sempre un posto speciale. Non c’erano tutti questi campi, complimenti. La partita mi è piaciuta, test importante per noi, abbiamo messo anche in difficoltà la Lazio. C’è un caldo impressionante, i giocatori lo hanno sofferto, sono contento della prestazione.
Lazio? Per me c’è ancora da fare sul mercato, è una buona squadra, c’è da mettere un’asticella, non alzargliela troppo, il segreto sarà quando tornerà la pace e si ricongiungerà tutta la città, me lo auguro con tutto il cuore. Gattuso? Rino è un grande amico, lo reputo preparato, uno che non molla mai, non a chiacchiere, io l’ho visto veramente sul campo”.
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