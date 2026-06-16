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INTERVISTE

Nesta: “Derby? La città vive ogni giorno per Lazio e Roma. E’ complesso” (VIDEO)

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4 ore ago

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Alessandro Nesta Lazionews.eu

Anche l’ex difensore biancoceleste Alessandro Nesta ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport ricordando come viveva il derby della Capitale. Di seguito il video.

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Il ricordo del derby di Nesta

“Roma vive il calcio molto intensamente. È una cosa importantissima, non è solo uno sport: è cultura proprio del popolo, perciò è presa come una cosa serissima, a volte anche troppo. Si percepisce quando giochi lì. La senti la pressione, senti che la città vive ogni giorno per Lazio e Roma, è complesso”.

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