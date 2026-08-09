Nesta: “Durante Lazio Avellino del 96 Zeman mi provò come centrale per la prima volta”

L’ex calciatore biancoceleste attuale tecnico dell’Avellino, Alessandro Nesta ha parlato del suo passato alla Lazio e della sfida contro i biancoverdi nel 1996 nell’intervista in sala stampa dopo l’amichevole persa contro il Torino. Ecco le sue parole:

Leggi anche: L’ironica gita a Bologna come provocazione del tifo organizzato

L’intervista di Nesta su Avellino Lazio del 1996

Nesta sulla partita contro il Torino

“Peccato, perché vincere fa sempre bene, anche un trofeo amichevole. Ma va bene, esco soddisfatto, siamo partiti bene i primi 15 minuti, poi siamo andati troppo dietro agli avversari e ci siamo un po’ persi. Nel secondo tempo meglio, abbiamo pareggiato con merito, sono contento per come sta andando”.

Nesta sull’Avellino

“Il Partenio? Bello, ma già ieri ho capito cosa sia questa città, con la presentazione in piazza. C’è tanta energia e passione, c’è tanta aspettativa, ma sono contento di essere qui, non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio e con la spinta dei nostri tifosi ci possiamo divertire”.

Nesta su Avellino Lazio del 1996

“L’Avellino con la Lazio nel 1996? Vero, me lo avevano ricordato già, in Coppa Italia, in quella gara Zeman mi ha provato da centrale. Io in Primavera giocavo come terzino. Lo devo ringraziare perchè se ho avuto questa carriera è anche grazie a quella intuizione”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP