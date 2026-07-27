Avellino, Nesta: “Sto vedendo cose positive, ora testa alla sfida con la Lazio”

Alessandro Nesta, tecnico dell’Avellino, dopo il netto successo degli irpini nell’amichevole contro la Sambenedettese, ha parlato di come sta lavorando la sua squadra e della sfida del 1° agosto contro la Lazio a Formello. Ecco le sue parole.

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Le parole di Nesta sull’Avellino e la sfida con la Lazio

“Ho visto cose positive. Voglio che tutta la squadra abbia un minutaggio importante, abbiamo giocato domenica, martedì di nuovo, poi sabato a Roma con la Lazio. Sono contento di quello che ho visto, dell’interpretazione della gara, avevo chiesto di pressare di più, ma i carichi di lavoro fatti non lo hanno permesso, spero che le gambe vadano più forte tra qualche mese, ma ho visto cose buone”.

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