Connect with us

INTERVISTE

Avellino, Nesta: “Sto vedendo cose positive, ora testa alla sfida con la Lazio”

Published

2 ore ago

on

Nesta intervista Lazio Avellino amichevole

Alessandro Nesta, tecnico dell’Avellino, dopo il netto successo degli irpini nell’amichevole contro la Sambenedettese, ha parlato di come sta lavorando la sua squadra e della sfida del 1° agosto contro la Lazio a Formello. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Agostinelli: “Senza attaccante e qualità sulla trequarti, per la Lazio sarà durissima”

Le parole di Nesta sull’Avellino e la sfida con la Lazio

“Ho visto cose positive. Voglio che tutta la squadra abbia un minutaggio importante, abbiamo giocato domenica, martedì di nuovo, poi sabato a Roma con la Lazio. Sono contento di quello che ho visto, dell’interpretazione della gara, avevo chiesto di pressare di più, ma i carichi di lavoro fatti non lo hanno permesso, spero che le gambe vadano più forte tra qualche mese, ma ho visto cose buone”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI