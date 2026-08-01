INTERVISTE
Nesta e il messaggio subliminale rivolto a Lotito: ecco cosa ha detto
Alessandro Nesta, al termine dell’amichevole Lazio Avellino vinta dai biancocelesti 6-3, nel corso di un’intervista post partita, sembra aver lanciato un messaggio subliminale al presidente Lotito. Ecco le sue parole.
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Le parole di Nesta rivolte al presidente Lotito: ecco l’intervista
““Il segreto sarà quando tornerà la pace e si ricongiungerà tutta la città, me lo auguro con tutto il cuore”. Questo quanto dichiarato da Alessandro Nesta al termine della partita. Non un riferimento diretto, chiaro, quanto più un messaggio laterale e subliminale lanciato dallo storico capitano dello scudetto al numero uno attuale di Formello.
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