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L’omaggio della Lazio a Nesta: “Sempre parte della nostra famiglia”
La Lazio ha voluto omaggiare sui social il grande ex Alessandro Nesta, tornato a Formello alla guida dell’Avellino, che ha affrontato i biancocelesti in amichevole.
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Nesta festeggiato a Formello, la Lazio gli dedica un post sui social emblematico.
Emozioni forte per Alessandro Nesta, tornato a Formello dopo tanto tempo, stavolta da avversario nell’amichevole del suo Avellino contro la Lazio.
La società biancoceleste ha dedicato all’ex capitano della golden age capitolina un video che si commenta da solo: “Oggi un avversario, ma per sempre nella nostra famiglia”.
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