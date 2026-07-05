Nesta sarà presto a Formello: il motivo del ritorno del capitano

L’ex difensore e simbolo della Lazio Alessandro Nesta tornerà a Formello ad agosto per un’amichevole fra l’Avellino, di cui è allenatore e i biancocelesti. La società capitolina ha ufficializzato in queste ore i sei test che la squadra di Gattuso affronterà nel pre campionato.

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Il ritorno di Nesta a Formello con il suo Avellino.

L’ex capitano della Lazio Alessandro Nesta, da quest’anno allenatore dell’Avellino, tornerà a Formello sabato 1 agosto per l’amichevole fra la sua nuova squadra e i capitolini. La partita andrà in scena al Mirko Fersini alle ore 11 e sarà aperta al pubblico.

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