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Nesta sarà presto a Formello: il motivo del ritorno del capitano
L’ex difensore e simbolo della Lazio Alessandro Nesta tornerà a Formello ad agosto per un’amichevole fra l’Avellino, di cui è allenatore e i biancocelesti. La società capitolina ha ufficializzato in queste ore i sei test che la squadra di Gattuso affronterà nel pre campionato.
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Il ritorno di Nesta a Formello con il suo Avellino.
L’ex capitano della Lazio Alessandro Nesta, da quest’anno allenatore dell’Avellino, tornerà a Formello sabato 1 agosto per l’amichevole fra la sua nuova squadra e i capitolini. La partita andrà in scena al Mirko Fersini alle ore 11 e sarà aperta al pubblico.
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