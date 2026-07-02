Signori, Veron e Nesta, bandiere biancocelesti, mandano messaggi ai tifosi in corteo

Non hanno partecipato alla manifestazione dei tifosi del 2 luglio, ma Nesta, Veron e Signori hanno comunque tenuto un intervento in video, mostrando affetto e vicinanza al popolo biancoceleste.

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L’intervento di Nesta e Signori rivolto al popolo biancoceleste

“Ciao ragazzi, è tempo che non ci sentiamo e vediamo ma siete sempre nel mio cuore. Spero che sia una grande festa, un grande abbraccio e forza Lazio”.

Ha aperto l’ex capitano Nesta, prima di lasciare spazio, sul maxischermo, a Beppe Signori, che ha detto:

“Un saluto a tutti, non ho mai dimenticato l’11 giugno 1995, quando siete scesi in piazza per non farmi andare via. Sono orgoglioso di voi, un saluto da Beppe”.

A chiudere i contributi ha pensato Veron, che ha esternato un pensiero più articolato:

“Volevo essere presente a questo momento, è un momento importante per voi e anche per me, sono contento di aver fatto parte della storia della Lazio, ho capito cosa significa far pare di una grandissima società e squadra”.

“Tenete duro, io mi informo sempre, spero che questo momento possa passare per ricominciare una storia all’altezza di una società immensa come la Lazio. Vi abbraccio, vi voglio bene, grazie sempre per l’affetto e il modo in cui mi ricordate. Vi ricordo con amore, rispetto e onore, un abbraccio a tutti e sempre forza Lazio. Non mollate”.

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