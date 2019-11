NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Lunedì 11 novembre, la Lazio si gode il terzo posto in classifica dopo il bel successo di ieri pomeriggio contro il Lecce. Sorpasso alla Roma e quarta vittoria consecutiva in campionato: Simone Inzaghi arriva alla sosta nel modo migliore. Nel giorno del ricordo di Gabriele Sandri, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le notizie di oggi riguardanti il mondo biancoceleste.

Lazio Lecce

La Lazio ha battuto il Lecce per 4 a 2 nella dodicesima giornata di Serie A. Il giorno seguente è tempo di analisi e di riflessioni. Una prestazione sontuosa da parte di tutti i giocatori offensivi, ma dietro c’è ancora da sistemare qualcosa. A far parlare, poi, è il rigore non fatto ripetere ai giallorossi che avrebbe causato anche una lite in tribuna tra i ds delle due squadre. Per il giornalista Cucchi, però, non sarebbe stata commessa nessuna irregolarità. Messe da parte le polemiche, è tempo di godersi i numeri dei biancocelesti. La Lazio ha segnato 28 gol, e per la terza volta ne ha realizzati 4 (o più) in una singola partita. Tutto ciò nel segno di Immobile e Correa: 5 gol nelle ultime 4 per il Tucu.

News della giornata sulla Lazio

La Lazio è così terza in campionato, per la gioia di tutti i tifosi. Ora la sosta per le Nazionali: qui tutti gli impegni dei biancocelesti. Ma oggi, 11 novembre, è il giorno di Gabriele Sandri: 12 anni fa la tragica scomparsa del tifoso laziale. Tanti gli striscioni per commemorarlo, commoventi le parole del papà, Giorgio. Giovanili Lazio: il commento di Bianchessi. Chiudiamo la news di oggi con alcune dichiarazioni. In primis quelle di Roberto Mancini, ct della Nazionale. Poi il giornalista Matteo Petrucci sulla Lazio.

Marco Barbaliscia