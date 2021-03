Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DELLA GIORNATA – Questa mattina il mondo dello sport si è svegliato con la tragica notizia della morte di Daniel Guerini, prospetto di talento della Primavera della Lazio. Il ragazzo è deceduto ieri sera a causa di un terribile incidente stradale. Compagni ed ex compagni di squadra hanno subito inondato i social di messaggi di cordoglio per questa morte prematura. Anche il mondo della Serie A ha espresso vicinanza alla famiglia di Guerini e al club biancoceleste. I vertici dello sport tricolore, Gravina e Malagò su tutti, hanno speso parole piene di rammarico per celebrare la vita di un ragazzo che sarebbe potuto diventare una stella.

News di giornata da Formello

Nel pomeriggio la Lazio si è ritrovata al centro sportivo di Formello per una seduta pomeridiana. Pochi i presenti in campo causa impegni con le rispettive Nazionali. Assenti Luis Alberto ed Escalante, mentre invece si sono rivisti Lulic e Pepe Reina che ieri avevano saltato l’allenamento. Sul fronte societario, intanto, Lotito sta pensando alle mosse per la prossima campagna acquisti. Tanti elementi della squadra hanno il contratto in scadenza nel 2022 e il numero 1 delle aquile vorrebbe fare spazio per ringiovanire la rosa. L’obiettivo sarebbe quello di blindare Adam Marusic, in costante crescita, e Luiz Felipe che sta marciando a lunghe falcate per tornare a disposizione di Inzaghi il prima possibile. Tare sta iniziando a lavorare anche sui profili utili alla causa della Lazio. Il primo nome accostato alla squadra capitolina è quello di Hysaj del Napoli. Il terzino albanese rinforzerebbe la fascia destra.

Inizia il cammino della Nazionale

Stasera per l’Italia inizierà il cammino di qualificazione ai prossimi mondiali. Al Tardini di Parma andrà in scena la sfida contro l’Irlanda del Nord. Roberto Mancini affiderà le chiavi dell’attacco azzurro a Ciro Immobile che formerà il tridente con Insigne e Chiesa.

