NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le news del 29 agosto in un click

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Lazio si gode il meritato riposo dopo la vittoria con lo Spezia nella seconda giornata di Serie A. La sfida dell’Olimpico, che ha visto la presenza dei tifosi dopo tanto tempo, è stata un trionfo per i biancocelesti, che si sono imposti per 6 a 1. Tra i protagonisti ci sono stati senza dubbio Ciro Immobile e Luis Alberto. Il primo autore di una tripletta, il secondo di tre assist e un gol. Amara, invece, è stata la partenza in campionato della Lazio Women, che oggi ha perso per 1-2 la gara di esordio contro la Sampdoria. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Gli altri fatti di oggi

Per quanto riguarda il mercato, è ancora caldo il nome di Kostic con Sarri che spinge per averlo, mentre in difesa avanza l’idea che conduce a Romagnoli. Nel giorno in cui ha compiuto gli anni Calori, sono intervenuti anche Mourinho, Floccari e Paganini. Infine, resta da valutare la condizione fisica di Manuel Lazzari che non è stato convocato in Nazionale da Roberto Mancini.