NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 10 Ottobre in un click

NEWS DELLA GIORNATA – Domenica 10 ottobre. Una giornata intensa, quella di oggi, dal punto di vista nazionale. Mentre a Formello regnava il riposo concesso da Maurizio Sarri ai biancoceleste, i ragazzi di Roberto Mancini hanno infatti affrontato oggi il Belgio di Roberto Martinez, riuscendo a strappare una convincente vittoria per 2-1. Dalle voci su Angeleri alla corsa di Immobile verso l’Inter, andiamo a mettere ordine tra le notizie che oggi hanno interessato il mondo biancoceleste e non solo.

Il mondo Lazio

Oggi è stata una giornata tranquilla per quanto riguarda la sfera biancoceleste. L’unica notizia arrivata ha riguardato una possibile seduta extra per la difesa di Maurizio Sarri, prevista per mercoledì mattina. Hanno poi parlato del mister napoletano Cristiano Bergodi ed Eugenio Fascetti. Per concludere, oggi é stato il compleanno del ct dell’Albania, nonché ex allenatore della Lazio, Edy Reja, che compie 76 anni.

La nazionale italiana

Oggi termina la sosta delle nazionali per i nostri Azzurri. La bella vittoria per 2-1 contro il Belgio ha posto fine al ritiro di Coverciano di Ottobre: si ritroveranno tutti a Novembre. Ovviamente prima e dopo la partita ci sono state le parole di Salvatore Sirigu, del ct Roberto Mancini, di Francesco Acerbi, del ‘Man of the Match’ Domenico Berardi e anche, per il Belgio, di Kevin De Bruyne.