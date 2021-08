News della giornata | Tutte le notizie del 13 agosto in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Venerdì 13 agosto: Joaquin Correa spegne 27 candeline, mentre restano stabili i numeri del Covid-19. De Rossi dice addio alla Nazionale, mentre Insigne sembra pronto a lasciare il Napoli. Tra gli altri, mentre hanno parlato Tortu e Mihajlovic, la Serie A ha dato vita ad una nuova assemblea.



Il mondo Lazio

Ancora bloccato il mercato in entrata della Lazio che, oltre alla rosa extralarge, ha il problema Kamenovic in ottica Kostic. Intanto, Maurizio Sarri che per domani ha programmato un’amichevole con il Sassuolo, si gode Hysaj. Nel frattempo, nella giornata di oggi la società ha ricordato la vittoria de Supercoppa contro la Juventus. Per quanto riguarda la Primavera, infine, oggi si svolgerà un’altra amichevole.