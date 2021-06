NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 13 giugno in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Domenica 13 giugno. Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, sono in corso gli Europei di calcio. Oggi pomeriggio si è giocata Inghilterra-Croazia terminata 1 a 0 per gli inglesi con gol di Sterling. L’Italia, invece, tornerà in campo mercoledì contro la Svizzera. Come detto dal medico della Nazionale Ferretti, c’è la possibilità di rivedere giocare anche Verratti, che sta recuperando da un infortunio. Il portiere Rossocrociato Sommer, intanto, ha fatto sapere che crede nella qualificazione. A tenere banco, però, è la situazione legata a Christian Eriksen. Il centrocampista danese è stato colpito da un malore nella partita di ieri disputata contro la Finlandia. Fortunatamente il giocatore sta bene e rimarrà ancora per un po’ in ospedale in via precauzionale. Da registrare, inoltre, la positività al Coronavirus di Cancelo. Il posto del terzino portoghese ad Euro 2020 sarà preso da Dalot. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

In casa Lazio si pensa già a come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Maurizio Sarri ha bisogno degli esterni offensivi per poter sviluppare il suo gioco al meglio ed è per questo che Igli Tare sta vagliando il mercato. Nel frattempo si avvicina Hysaj, ormai ex giocatore del Napoli. Per la porta, invece, si pensa a Kepa del Chelsea. A proposito di portieri, Buffon sembra aver scelto il suo futuro, il ritorno al Parma. La Lazio, inoltre, ha voluto sostenere Correa, che domani farà il suo esordio in Copa America. Il Tucu potrebbe giocare da esterno, ruolo che ad oggi occuperebbe anche con Sarri. Sull’allenatore toscano si è espresso Maccarone, il quale sostiene che l’ex tecnico della Juventus è in grado di adattarsi alla rosa che ha a disposizione. Sul fronte mercato, infine, c’è da registrare l’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi per Radu. Per quanto concerne la Primavera, invece, i biancocelesti escono sconfitti per 5 a 0 in casa del Genoa.

Emanuele Castellucci