NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 17 giugno in un click

NEWS DELLA GIORNATA – Continua la marcia trionfale degli Azzurri all’Europeo. Ieri sera la Nazionale di Roberto Mancini ha demolito la Svizzera 3 a 0 grazie alla doppietta di Locatelli e al sigillo finale di Ciro Immobile. I quotidiani nazionali hanno accolto la prestazione dell’Olimpico con grande entusiasmo. Tutti promossi in pagella. Spenti i riflettori dello stadio, però, l’Italia ha subito iniziato a pensare al prossimo match contro il Galles.

Le altre news di oggi

In casa Lazio, nel frattempo, partono i preparativi per il ritiro di Auronzo di Cadore. Maurizio Sarri progetta la preparazione che, con ogni probabilità, partirà l’11 luglio. Movimenti di mercato in entrata e in uscita. Oggi è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Hoedt all’Anderlecht. Discorso diverso invece per Radu che vorrebbe prolungare il suo rapporto con i biancocelesti. In giornata è arrivata la smentita del procuratore di Hysaj sull’interessamento pressante della dirigenza delle aquile.