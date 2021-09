NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 18 settembre in un click

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Lazio si è ritrovata a Formello per svolgere la rifinitura in vista della sfida con il Cagliari. I rossoblù hanno appena cambiato allenatore, affidando la panchina a Walter Mazzarri. Maurizio Sarri, come ha ribadito anche in conferenza stampa, è consapevole delle insidie che nasconde la gara e quindi si affiderà a Reina, Pedro e Milinkovic, che hanno riposato con il Galatasaray. La squadra biancoceleste viene da due sconfitte consecutive tra Serie A ed Europa League. Inoltre, nelle quattro uscite stagionali non è mai andata in vantaggio per prima. Tuttavia, Maurizio Sarri è consapevole che per vedere a pieno i frutti del suo lavoro ci vuole tempo. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

Nella giornata odierna, la Lazio ha ufficializzato la partnership con PlanetPay365. La piattaforma multiservizi sarà al fianco della società biancoceleste per tutta la stagione 2021/2022. Il progetto, oltre alla squadra maschile, coinvolgerà anche quella femminile. Intanto la Primavera ha vinto contro il Crotone per 6 a 2. Un’ottima prestazione dei ragazzi di Calori, soprattutto di Bertini. Oggi di Lazio hanno parlato Valdifiori, Lombardo, Correa e Biondi (psicologa dello sport). La dottoressa si è espressa sulla situazione di Strakosha. A rilasciare delle dichiarazioni sono stati anche Gabriele Gravina e Valentina Vezzali. Il presidente della Figc ha ribadito la volontà della Lega di andare contro l’ipotesi del Mondiale ogni due anni. Il sottosegretario alla sport, invece, ha parlato della riapertura al 100% degli stadi. Infine, da segnalare il ricovero in ospedale di Castrovilli. Il giocatore della Fiorentina, durante la sfida con il Genoa, ha sbattuto violentemente contro un palo nel tentativo di raccogliere un cross di Callejon. Il centrocampista potrebbe aver riportato un trauma al fianco destro.

Emanuele Castellucci