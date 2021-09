NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 2 settembre in un click

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo del calcio, i tifosi della Lazio si sono radunati al Flaminio. Nei pressi dell’impianto è stata svolta una manifestazione pacifica con l’intento di convincere le autorità a far giocare la squadra nello storico stadio. Nella giornata di oggi torna la Nazionale. La compagine di Roberto Mancini scende in campo contro la Bulgaria nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. In questa partita, Ciro Immobile cercherà di segnare per raggiungere in termini di gol in Nazionale Toni e Vialli. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

La Lazio, che si è allenata a Formello, ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla Serie A e all’Europa League. Presente ovviamente il nuovo acquisto Mattia Zaccagni, che può giocare sia in attacco sia a centrocampo al posto di Luis Alberto. Importanti sono state le parole del presidente Claudio Lotito in occasione della presentazione della Lazio Women. Il patron biancoceleste si è espresso ampiamente sul mercato svolto dalla società. A parlare del club capitolino sono stati anche Pepe Reina e Christian Vieri. Il portiere spagnolo, miglior assist man tra gli estremi difensori nei top 5 campionati europei dal 2007/2008, ha detto di vedersi alla Lazio fino alla fine della carriera. L’ex attaccante, invece, che bisogna attendere prima di poter essere sicuri che Sarri abbia in mano la squadra. Infine, Kiyine si è presentato al Venezia. Per quanto riguarda i social, la moglie di Immobile, Jessica, ha detto di voler essere in Curva Nord al derby. Marusic, invece, ha esaltato la sua nazionale dopo il pareggio conquistato allo scadere contro la Turchia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Infine, la Lazio ha pubblicato un video ricordando un gran gol di Candreva contro il Palermo.

Emanuele Castellucci