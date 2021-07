NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 24 luglio in un click

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Sabato 24 luglio. Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Lazio sta svolgendo il ritiro ad Auronzo di Cadore. La squadra, sotto gli ordini di Maurizio Sarri, ha completato il quindicesimo giorno della preparazione e il preparatore Davide Losi ha fatto un bilancio di questa prima parte di lavoro. I biancocelesti si stanno dando da fare ed hanno una voglia matta di iniziare il campionato. Come detto da Marusic, l’obiettivo è quello di ritornare in Champions League. Probabilmente i capitolini proveranno a raggiungere questo traguardo insieme a Luis Alberto. Il Mago, nonostante abbia chiesto la cessione, si starebbe convincendo della bontà del progetto di Sarri, che lo reputa fondamentale. Un altro giocatore che farà parte di questa cavalcata è Pepe Reina. Lo spagnolo ha voglia ancora di essere protagonista e vuole cercare di diventare il portiere con il maggior numero di clean sheet degli ultimi 21 anni. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Oggi in casa Lazio è stata una giornata molto importante. Infatti, la squadra, insieme allo staff e gli addetti ai lavori, si è sottoposta al vaccino. Il presidente Claudio Lotito ha fatto sapere che la società ha sentito il desiderio di mandare un segnale e di dare un esempio di senso civico attraverso questo piano vaccinale. Per quanto riguarda il calciomercato, invece, i biancocelesti starebbero sulle tracce di Callejon, ma per ora non c’è intesa con la Fiorentina. Un altro giocatore in orbita Lazio è Orsolini. Il suo allenatore Sinisa Mihajlovic lo ha definito un talento di qualità, ma a volte troppo discontinuo. Di Lazio, nella giornata odierna, hanno parlato Virginia Raggi, Fabrizio Miccoli e Alessio Tacchinardi. La sindaca di Roma ha confermato l’interesse di Lotito verso lo stadio Flaminio. I due ex calciatori si sono espressi su Maurizio Sarri, dicendo che è l’uomo giusto per i capitolini. Infine, Gollini si è trasferito ufficialmente al Tottenham e la Figc sta andando verso la riforma dei campionati.

