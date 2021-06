NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 27 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Domenica 27 giugno. Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo del calcio, sono in corso gli Europei. La Nazionale di Roberto Mancini ieri ha battuto agli ottavi di finale della competizione l’Austria di Alaba dopo i tempi supplementari e si è qualificata ai quarti. La partita, come sottolineato anche da Fabio Capello e Andrea Scanzi, non è stata semplice. Alla fine, però, gli Azzurri hanno vinto grazie alla forza del gruppo. Francesco Acerbi ha voluto sottolineare questa caratteristica, che nella selezione italiana è sicuramente molto accentuata. Il difensore della Lazio, che ha festeggiato col suo compagno di club Immobile, è stato autore di un’ottima prestazione ed è stato celebrato anche dalla sua società. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Mentre sono in corso gli Europei, la Lazio sta lavorando duramente per consegnare a Maurizio Sarri una rosa più forte di quella dello scorso anno. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro sono in lizza soprattutto Hysaj e Angileri. Per la mediana, invece, l’obiettivo più vicino sembra essere Basic, giocatore classe ’96 in forza al Bordeaux. In attacco, infine, sembra molto gettonato il ritorno di un vecchio idolo dei tifosi biancocelesti: Felipe Anderson. Il brasiliano, infatti, sarebbe perfetto nel ruolo di esterno d’attacco nel 4-3-3 di Sarri. Un altro colpo che Tare sta provando ad assestare per il Comandante è Romero, giovane talento del Maiorca. Per quanto riguarda le uscite, sembrerebbe Correa il pezzo da 90 che potrebbe essere sacrificato. Lazzari, altro calciatore che di fronte ad una buona offerta partirebbe, è più lontano dal raggiungere il suo ex allenatore Simone Inzaghi, perché l’Inter sta virando decisa su Bellerin. Nella giornata di oggi ha parlato Setti. Il presidente del Verona ha detto che Zaccagni, un altro nome in orbita Lazio, merita il palcoscenico della Champions. Infine la Figc sta esaminando il trust per la cessione della Salernitana.

Emanuele Castellucci