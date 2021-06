NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 28 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Lunedì 28 giugno. Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo del calcio, sono in corso gli Europei. Ieri l’Italia ha conosciuto il suo prossimo avversario: il Belgio. Giordano e Di Biagio sono convinti, come tutti, che non sarà una gara semplice nonostante le possibili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard che sono usciti malconci dalla sfida col Portogallo. Francesco Acerbi, intanto, pensa già a come fermare Lukaku. Correa, invece, è impegnato con l’Argentina in Copa America. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Mentre sono in corso gli Europei, la Lazio sta lavorando duramente per consegnare a Maurizio Sarri, che arriverà a Roma il 7 luglio, una rosa più forte di quella dello scorso anno. Nella giornata di oggi sul Comandante si sono espressi positivamente Milani e Walter Sabatini. L’obiettivo numero uno sembra essere Julian Brandt, giocatore classe ’96 in forza al Borussia Dortmund. Altri due possibili rinforzi potrebbero essere Felipe Anderson, per il brasiliano sarebbe un ritorno a casa, e il giovane calciatore del Maiorca Romero. Per la mediana, invece, è sfida col Napoli per Basic. Per quanto riguarda la Lazio Women allenata da Carolina Morace, Stéphanie Öhrström è il primo acquisto per la prossima stagione. Infine, il club biancoceleste ha ufficializzato la mostra che celebra i giocatori con l’aquila sul petto che hanno indossato la maglia della Nazionale.

Emanuele Castellucci