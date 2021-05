NEWS DELLA GIORNATA | TUTTE LE NOTIZIE DEL 30 MAGGIO IN UN CLICK

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Domenica 30 maggio. Tanti auguri Libor Kozak. Tragedia nella Moto 3: muore il 19enne Dupasquier. Intanto calano i contagi da Covid-19. Vediamo insieme le notizie di oggi in casa Lazio.

Il mondo Lazio

Continua il casting degli allenatori in casa Lazio: il cerchio si restringe ed ora sono 5 i papabili successori di Simone Inzaghi, con Sarri che sembrerebbe essere in pole. Tra questi c’è anche Villas Boas, che non ha più raggiunto la Capitale nella giornata odierna. Nel frattempo, sul fronte mercato si accende il derby con la Roma per accaparrarsi Jerome Boateng. Vavro, invece, è pronto a tornare in biancoceleste per convincere l’ambiente mentre Muriqi vorrebbe volare al Galatasaray. Cade ancora la Primavera, che ora sembra destinata a disputare i play off.