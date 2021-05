NEWS DELLA GIORNATA | TUTTE LE NOTIZIE DEL 31 MAGGIO IN UN CLICK

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 31 maggio. Aumenta leggermente il tasso di positività al Covid-19 in Italia. La Superlega cita Fifa e Uefa. Per quanto riguarda le parole del giorno hanno parlato oggi Stefano Pioli, Basta, Ogbonna, l’avvocato Dini e Kiyine. Vediamo insieme le news di oggi in casa Lazio.

Il mondo Lazio

Continua il casting degli allenatori in casa Lazio. Sarri resta in pole: l’ex Juventus, infatti, ha stregato Claudio Lotito. Con l’arrivo del tecnico toscano ci sarebbe una rivoluzione a livello tattico e servirebbero nuovi innesti. Proprio in questo senso si sta sondando Thorsby su cui è piombata anche l’Atalanta. Infine, mentre Alia parla di Neur, arriva il ringraziamento della Nord per Inzaghi.