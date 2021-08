NEWS DELLA GIORNATA| TUTTE LE NOTIZIE DEL 4 AGOSTO IN UN CLICK

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Mercoledì 4 agosto 2021. In Germania, presso la località di Marienfled prosegue la seconda parte del ritiro estivo della Lazio di Maurizio Sarri. In dirigenza si continua a parlare del mercato a meno di 20 giorni dall’inizio del campionato, la Lazio prova a piazzare gli ultimi colpi.

Mondo Lazio

In casa biancoceleste ci cerca si risolvere il prima possibile il caso Correa. L’argentino, fresco vincitore della Copa America, ha espressamente chiesto la cessione ma al momento non risultano arrivate grosse offerte per portarlo via dalla capitale. In attesa di piazzare il colpo Correa in uscita, la dirigenza biancoceleste segue con attenzione la pista Shaqiri, in fuga dal Liverpool ma continua a trovare grandi difficoltà ad acquistare a causa dell’indice di liquidità, che blocca e complica i piani di Igli Tare.

I fatti di oggi

Fanno sorridere sui social gli scherzi fatti da Luiz Felipe a Jony, dove il centrale brasiliano di diverte a sminuire il compagno sulle sue qualità tecniche. La Lazio Women pensa già a quali obiettivi raggiungere per la prossima stagione, a dimostrarlo sono le dichiarazioni di Bianchessi. Suscita grande interesse anche l’intervista di Francesco Pannofino, il quale non perde occasione per parlare della sua passione per la Lazio.