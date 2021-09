NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 4 settembre in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, la Lazio si è allenata a Formello. La squadra si è concentrata sulla fase offensiva con delle esercitazioni tattiche. Quando torneranno i nazionali si comincerà a pensare più seriamente alla partita contro il Milan, in programma domenica 12 settembre alle ore 18. Vedremo se mister Sarri darà un po’ di spazio agli ultimi arrivati come Basic o Zaccagni. Un altro giocatore che vuole mettersi in mostra è Vedat Muriqi. Il kosovaro con la maglia della sua nazionale segna molto e quest’anno, che sarà a tutti gli effetti il vice Immobile, vuole cominciare ad essere continuo anche con la Lazio. Da sottolineare un retroscena di calciomercato. Infatti, la società capitolina avrebbe fatto un’offerta per Riccardo Orsolini. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Tutte le news legate alla Nazionale

Nella giornata di oggi è andata in scena la conferenza stampa di Roberto Mancini e Giorgio Chiellini. Domani, infatti, ci sarà la partita contro la Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. A parlare di Nazionale e soprattutto di Ciro Immobile sono stati Dino Zoff, Bruno Giordano e Peppe Di Stefano. Tutti hanno difeso il centravanti della Lazio, sempre sotto la lente d’ingrandimento quando con l’Italia non va in gol con continuità come lo fa con il club biancoceleste. Su questo argomento Giordano sostiene che in campo internazionale è molto più difficile segnare rispetto che in campionato. Infine, Jorginho si è raccontato in una lettera. Il centrocampista ex Napoli sta vivendo un momento d’oro grazie alla vittoria della Champions League, dell’Europeo e della Supercoppa Europea e non ha nascosto che l’allenatore che ha fatto svoltare la sua carriera sia stato Maurizio Sarri.

Emanuele Castellucci