NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 5 ottobre in un click

Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Mentre il Coronavirus continua a diffondersi in Italia e nel mondo, il calcio è concentrato sugli impegni delle nazionali. L’Italia di Roberto Mancini domani affronterà la Spagna di Luis Enrique nella semifinale di Nations League. Oltre ai due commissari tecnici, hanno presentato la gara Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi per gli Azzurri e Sergio Busquets per gli spagnoli. In questo periodo uno degli argomenti più trattati è la possibilità di giocare il Mondiale ogni 2 anni invece che ogni 4. Il segretario generale della FIFPro Jonas Baer-Hoffmann si è detto contrario a questa ipotesi. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

Con la sosta per le nazionali, la Lazio ha modo di riflettere sulla sconfitta avvenuta contro il Bologna per 3 a 0, che ha scatenato la furia di Lotito. I biancocelesti, oltre alla stanchezza dei tanti impegni ravvicinati, hanno pagato l’assenza di Ciro Immobile. Il bomber napoletano sta provando a recuperare più velocemente possibile per tornare a disposizione di mister Sarri. Come se non bastasse, durante la sfida con i rossoblù è stato espulso Francesco Acerbi. Oggi il giudice sportivo ha deciso di punirlo con due giornate di squalifica. Il Leone salterà dunque il big match con l’Inter e la partita col Verona. A sostituirlo dovrebbe essere Patric, preferito a Radu. Maurizio Sarri, che sui social ha elogiato il tifo biancoceleste, è chiamato a far fare un salto di qualità alla squadra. Sul tecnico toscano e sulla situazione attuale della Lazio si sono espressi Parolo, Vieri, Signori e Pozzi. Per quanto riguarda la Lazio Women, è stata reintegrata Santoro. Infine, da sottolineare il ribadito interesse della Juventus per Milinkovic e lo sfogo di Rocco Commisso per il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic.

Emanuele Castellucci