NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 6 agosto in un click

NEWS DELLA GIORNATA – Venerdì 6 agosto. Leggermente in calo i dati riguardo il Covid-19, mentre il Green Pass diventa obbligatorio per accedere ad alcuni impianti. Vediamo insieme le notizie di oggi sul mondo Lazio.

Il mondo Lazio

Mentre va in scena l’ultimo allenamento a Marienfeld, Danilo Cataldi spegne 27 candeline con gli auguri di Milinkovic Savic. Domani si svolgerà l’amichevole contro il Twente. Intanto sul fronte mercato, la società lavora sulle uscite per sbloccare il mercato in entrata. Correa sembra essere in partenza con diversi club inglesi che sarebbero interessati al giocatore. Sul piede di partenza anche Kamenovic, che è entrato nel mirino del Genoa mentre si complica la situazione per Adekanye che è vittima di una lesione al menisco. Per quanto riguarda la Lazio Women, invece, Carolina Morace non vede l’ora di tornare in campo per la prossima Serie A.