NEWS DELLA GIORNATA| TUTTE LE NOTIZIE DEL 6 LUGLIO IN UN CLICK

NEWS DELLA GIORNATA – Martedì 6 luglio. L’Italia di Mancini si prepara a scendere in campo nella semifinale degli europei contro la Spagna. A parlare della sfida di questa sera troviamo due bandiere del calcio italiano e spagnolo, Alessandro Del Piero e Cesc Fabregas, sul campo invece il duello più atteso è tra Alvaro Morata e Ciro Immobile, entrambi criticati dopo le ultime prestazioni.

Mondo Lazio

La Lazio continua ad essere una delle squadre più attive sul mercato, i primi rinforzi per Sarri saranno Hysaj e Felipe Anderson, sempre in attacco i nomi caldi in entrata sono quelli di Brandt e Sarabia. Maurizio Sarri parla già da nuovo allenatore della Lazio, si espone sul nuovo modulo della Lazio e minimizza sul duello con Josè Mourinho. Per iniziare la nuova stagione con i migliori propositi la Curva Nord organizzerà la prima festa della sua storia il 17 luglio.

I fatti di oggi

Continua a crescere l’ansia per la partita di questa sera. Gravina dice che prima del fischio d’inizio verrà messa una canzone di Raffaella Carrà, ieri scomparsa al 78 anni. In italia troviamo ben 907 nuovi casi di Covid e 24 decessi. Parlando di mercato la Fiorentina annuncia Burdisso come nuovo direttore tecnico e Parolo, da poco svincolato, non perde occasione di ricordare la sua esperienza alla Lazio.