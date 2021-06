NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 7 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Procede la trattativa per portare Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Secondo Il Messaggero in serata il tecnico e il suo staff invieranno i contratti firmati a Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste, intercettato all’uscita dell’assemblea di Lega, si è mantenuto sul vago alle domande dei giornalisti. Molti addetti ai lavori, intanto, commentano favorevolmente i contatti tra le aquile e l’allenatore ex Juventus. La Lazio, però, ha già stilato un piano B nel caso in cui l’affare Sarri non dovesse andare in porto.

Le altre notizie di oggi

In mattinata Repubblica ha rilanciato la notizia di un possibile coinvolgimento del ds Igli Tare in una società di scommesse albanese. Immediata la risposta dei legali del dirigente della Lazio. Della vicenda se ne occuperà la trasmissione Report in onda questa sera. Nel frattempo è partito il conto alla rovescia per l’esordio dell’Italia agli Europei. A presentare la sfida alla Turchia ci ha pensato Leonardo Bonucci in conferenza stampa. Per la gara dell’Olimpico, però, si paventa l’ipotesi di una sgradevole sorpresa per i tifosi ospiti.