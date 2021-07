NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 7 luglio in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – L’Italia non si ferma più e, dopo aver battuto il Belgio, batte anche la Spagna guadagnandosi un posto come prima finalista di Euro 2020. Tutti promossi dai quotidiani dopo il trionfo di ieri sera sul prato verde di Wembley. Ancora critiche, però, per Ciro Immobile reo di non aver giocato al massimo delle sue potenzialità contro gli iberici. A punzecchiarlo ci ha pensato l’ex bomber della Lazio, Bruno Giordano. Stasera si saprà chi sarà l’avversaria dell’Italia nell’ultimo atto del torneo. Inghilterra e Danimarca si daranno battaglia per approdare alla finale dell’11 luglio.

Le altre news di giornata

Inizia l’era Sarri in casa biancoceleste. In giornata i calciatori della Lazio si sono ritrovati uno dopo l’altro in Paideia per le consuete visite mediche pre ritiro. Inizia anche l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. L’ex guida tecnica dei capitolini è stato presentato oggi dalla società nerazzurra.